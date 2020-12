La liberazione dei pescatori mette a nudo le debolezze dell'Italia

"Operazione brillante sul piano politico interno, disastrosa dal punto di vista internazionale", dice Cerasa a Omnibus

Il direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite a Omnibus su La7, commenta la liberazione dei pescatori italiani in Libia: "È un'operazione brillante sul piano politico interno ma disastrosa sul piano internazionale. Messa a nudo la debolezza dell'Italia". Cerasa propone poi la soluzione Mario Draghi per il paese: "Ripartire da lui per avere una strategia vera per ricostruire il paese e spendere al meglio i fondi del Recovery". E ricorda che sabato 19 dicembre in edicola a 1,50€ con il Foglio c'è un libro che raccoglie i migliori discorsi di Draghi, contro la politica della chiacchiera, per non farsi trovare impreparati nell’anno che verrà.

