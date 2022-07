Finlandia, Svezia e nuovo Concetto strategico, come cambia la Nato

Il nuovo Concetto Strategico viene dopo 12 anni dall’ultimo: si tratta di un documento breve e asciutto, quasi interamente dedicato nella parte iniziale alla Guerra in Ucraina. Rispetto al documento del 2010, che invece invocava cooperazione e dialogo con la Russia, la Nato identifica in Mosca la principale minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Ciò spiega l’enfasi sulla principale missione della Nato, rietichettata da “difesa collettiva” a “difesa e deterrenza”. E’ un cambiamento semantico importante, che sottolinea la necessità di prevenire e difendere gli alleati da uno scontro convenzionale. Proprio l’accresciuta minaccia russa è d’altronde dietro alla decisione storica di Svezia e Finlandia. A questo proposito, vale la pena sottolineare un importante cambiamento dottrinale, dalla deterrenza tramite i rinforzi alla deterrenza by denial: non si vuole (più) solo far desistere l’avversario da un attacco tramite la minaccia di rinforzare il teatro ma direttamente mostrando la capacità di impedirne l’avanzata. Ciò spiega anche l’attenzione su un secondo aspetto: la Nato rimane un’alleanza nucleare per proteggere i suoi alleati ed evitare che questi subiscano la coercizione (nucleare) avversaria. La prima parte del documento ha già avuto una parziale esecuzione con il rafforzamento del fianco est nei mesi scorsi. Il Segretario generale Jens Stoltenberg ha però annunciato anche la decisione di voler portare la Nato Rapid Reaction Force da 40 a 300 mila effettivi, così da aumentare anche la deterrenza convenzionale.

