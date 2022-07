L'atlantismo in festa a Roma

“L’hamburger è troppo crudo, si mangiava meglio gli altri anni”. “Avranno razionato il gas per colpa di Putin?”. Niente dice che una festa è ben riuscita più delle polemiche sulla festa stessa e sulla nostalgia degli anni passati. Un po’ come ai matrimoni: il caldo, certo, ma anche gli hot dog sconditi. Il ricevimento per celebrare l’indipendenza americana a Villa Taverna, organizzato l’altro ieri sera dall’ambasciata in Italia, è il momento clou della romanità pre-estiva, la sagra dell’atlantismo e dell’internazionalismo: quello che conta non è tanto esserci, è l’essere stati invitati. E se per due anni consecutivi, causa Covid, la festa non c’è stata, e se nel frattempo sono cambiati due governi in Italia e alla Casa Bianca è arrivato Joe Biden, quell’invito diventa preziosissimo. Ufficialmente per networking, ufficiosamente per dimostrare di contare ancora qualcosa. E si racconta di messaggi arrivati da parte di insospettabili manager e impiegati dell’informazione (“dov’è il mio invito?”; “non è arrivato il mio invito”; “ma come, ho già fissato gli appuntamenti al tavolo della brace”).

