Per la Nato la prossima minaccia è la Cina

Il messaggio è stato ricevuto. Dopo che il Summit della Nato ha indicato la Repubblica popolare cinese come una “sfida alla sicurezza” dell’Alleanza, i rappresentanti della leadership di Pechino hanno fatto diverse, scomposte dichiarazioni, e come prevedibile hanno capovolto le accuse: non siamo noi a provocare lo scontro, ad avere la “mentalità da Guerra fredda”, il nostro paese è l’unico promotore di pace che rispetta le regole. L’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, ha detto che la Nato sta “sfruttando la crisi ucraina per ricostruire i blocchi” e che vuole espandersi anche nel Pacifico. Il portavoce della missione cinese nell’Ue ha fatto sapere che Pechino è pronta a reagire: “Visto che la Nato considera la Cina una ‘sfida sistemica’, presteremo molta attenzione e risponderemo in modo coordinato. Quando si tratta di atti che minano gli interessi della Cina, reagiamo con forza e fermezza”.

