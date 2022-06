Più soldati, più deterrenza con Russia e Cina. La nuova Nato in Europa

Ci saranno 300 mila soldati a disposizione della Nato Response Force. Biden annuncia un quartier generale permanente americano in Polonia (il Fort Trump?). La Difesa europea alla prova delle minacce di Putin. Nel nuovo documento programmatico anche un riferimento alla Cina

Per rispondere alla “più grande minaccia alla sicurezza sin dalla Seconda guerra mondiale”, come il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha definito la guerra d’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, serviva un cambiamento radicale della struttura della Difesa della Nato. Il secondo giorno del Summit di Madrid, il più importante vertice degli ultimi decenni, al quale hanno partecipato tutti i capi di stato e di governo dei trenta paesi alleati, è stato quello in cui è stata svelata parte della capacità di deterrenza dell’Alleanza atlantica. Finlandia e Svezia sono stati ufficialmente invitati a unirsi alla Nato dal gruppo dei trenta, una formalità nel processo di adesione (tuttavia piuttosto lungo) che arriva poche ore dopo che la Turchia di Erdogan ha fatto cadere il veto sul loro ingresso.