Il piano della Nato: Svezia e Finlandia nel patto e più forze dagli Stati Uniti

Stoltenberg: oggi o domani l'invito per i due paesi scandinavi a diventare membri dell'Alleanza atlantica. La Turchia chiede estradizione per 33 terroristi. Washington potenzierà la presenza militare in Europa, Italia compresa

Un vertice "storico e trasformativo" l'ha definito Jens Stoltenberg. E in effetti quello di questi giorni è un summit che trasformerà la Nato degli anni a venire e delineerà i confini di una nuova Alleanza, identificandone i nemici: "La Russia pone una minaccia diretta alla nostra sicurezza", ha ribadito il segretario, stravolgendo l’ultimo strategic concept del 2010, quando quella con Mosca era ancora definita una “partnership strategica”. Oggi, al suo arrivo all'incontro organizzato nella periferia di Madrid, il capo dell'Alleanza atlantica ha detto che "prenderemo una decisione oggi o entro il summit (che si conclude domani, ndr) di invitare Svezia e Finlandia

a diventare membri, con una rapidità senza precedenti".

La prima giornata di vertice si è chiusa con un passaggio epocale per la storia dell’Alleanza: la Turchia ha annunciato di aver trovato un accordo per l’ingresso nella Nato dei due paesi candidati, Finlandia e Svezia. Dopo un quarto round di negoziati di oltre tre ore il presidente turco Tayyip Erdogan, il presidente finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il segretario generale Stoltenberg hanno firmato un memorandum d’intesa nel quale si impegnano alla collaborazione “sull’export di armi e sulla lotta al terrorismo”. Da settimane la Turchia stava negoziando per ottenere qualcosa dalla rimozione del suo veto, urtata anche dal sostegno dei paesi del Nord ai curdi. Ora quell’ostacolo è crollato, resta da capire quali sono tutte le condizioni che ha posto Erdogan e quanto sarà vincolante il memorandum per lui.

La Turchia chiederà a Svezia e Finlandia l'estradizione per 33 persone che definisce terroristI. Si tratta di residenti nei paesi scandinavi provenienti dai ranghi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) o del movimento chiamato Hizmet o Cemaat dai suoi seguaci e ribattezzato dopo il tentato golpe del 15 luglio in Turchia con l’acronimo FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü). l'organizzazione legata al religioso e politico Fetullah Gulen, responsabile secondo Ankara del colpo di stato.

Il ministro della Giustizia di Ankara, Bekir Bozdag, specificando che le autorità turche invieranno al richiesta ufficiale di estradizione a Stoccolma ed Helsinki. "Il memorandum di ieri rappresenta una svolta per la lotta al terrorismo e una grande vittoria diplomatica per la Turchia. Abbiamo inviato richieste da esaminare a entrambi i governi, in Finlandia per 6 membri del Feto e 6 del Pkk e in Svezia per 11 membri del Feto e 10 del Pkk", ha spiegato, sottolineando che verrà formato un comitato "per monitorare la messa in pratica degli accordi e rimanere in contatto con i funzionari responsabili dei due paesi". Nell'accordo concluso con la firma del memorandum si parla anche di rimozione dell'embargo sulle armi.

L’Italia accoglie con favore l’adesione di Finlandia e Svezia, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Si tratta di una decisione sovrana, assunta democraticamente, da due paesi che sono membri dell’Unione europea e che condividono i principi ispiratori dell’Alleanza Atlantica, con la quale da anni collaborano strettamente".

Biden invia nuove truppe in Europa, rinforzi per la difesa aerea dell'Italia

Gli Stati Uniti potenzieranno la loro presenza militare in Europa per contribuire alla sicurezza regionale dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "La Nato è forte e unita, e le azioni che intraprenderemo durante questo summit aumenteranno ulteriormente la nostra forza collettiva", ha detto il presidente americano Joe Biden durante un incontro con Stoltenberg. La mossa dell'Amministrazione coinvolgerà direttamente anche l'Italia, che assieme alla Germania vedrà l'arrivo di rinforzi dagli Stati Uniti "per la difesa aerea e per altre capacità".

La Casa Bianca istituirà inoltre un quartier generale permanente per gli uomini del Quinto corpo dell'esercito in Polonia, piano al quale il presidente russo Vladimir Putin si era a lungo opposto. Nel Regno Unito saranno dispiegati due nuovi squadroni di caccia multiruolo di quinta generazione F-35. In Polonia e nei tre Paesi baltici - Lituania, Lettonia ed Estonia - arriveranno nuove truppe in rotazione. Infine, due nuovi cacciatorpediniere americani (oltre ai quattro che sono già dispiegati lì) saranno inviati alla base navale di Rota, in Spagna. "Gli Stati Uniti rafforzeranno il loro posizionamento in Europa e risponderanno ai cambiamenti dell'ambiente di sicurezza, potenziando la nostra sicurezza collettiva", ha spiegato Biden.

Al momento gli Stati Uniti hanno già oltre 100 mila militari dispiegati in Europa, cinque volte quelli presenti prima che il presidente russo lanciasse "l'operazione militare speciale", come si ostina a chiamrla, in Ucraina. Putin voleva il "modello Finlandia" per l'Europa e invece ottiene il "modello Nato", ha sottolineato oggi Biden.

Stoltenberg ha già annunciato che il numero dei militari delle forze d'intervento rapido della Nato sarà aumentato da 40 a 300 mila. I leader dell'Alleanza saranno chiamati oggi a esprimersi anche sul dispiegamento di gruppi tattici aggiuntivi in Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia.