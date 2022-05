Erdogan spiega perché la Nato non può fare a meno di lui. Può valere anche il contrario

Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, ha pubblicato un articolo sull’Economist per spiegare perché si oppone all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Tra le righe si legge la sua reale intenzione: dettare le condizioni per costringere l’Alleanza a dargli quello che vuole, per evitare il boicottaggio. La strategia del ricatto è la stessa utilizzata dall’Ungheria di Viktor Orbán nelle dinamiche dell’Unione europea, e questo fa dire a molti esperti che di fatto Ankara, proprio come Budapest, sta facendo un gran favore a Vladimir Putin – e si farà risarcire anche per questo. Se l’approccio è lo stesso, il peso specifico della Turchia all’interno della Nato è ben diverso da quello che ha l’Ungheria nell’Ue, e questo aumenta il potere di Erdogan, che pure, a livello generale, non sarebbe così rilevante: la Turchia è un paese in declino.

