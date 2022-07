Il petrolio e quella nuova concorrenza tra i sanzionati Russia e Iran

La rottura delle relazioni commerciali tra Russia e paesi occidentali causata dall’invasione dell’Ucraina ha stravolto i mercati dell’energia, generando una nuova concorrenza tra paesi sanzionati. Il risultato è la creazione di un mercato separato, più ristretto e quasi senza regole, da cui traggono vantaggio Cina e India. La Russia in questi mesi ha aumentato enormemente le esportazioni di petrolio sul mercato indiano ed è diventata il principale fornitore di quello cinese, superando l’Arabia Saudita. La condizione imposta dalle raffinerie indiane e cinesi però è l’acquisto a un prezzo fortemente scontato (una sorta di price cap informale), che ha portato a una diretta concorrenza con l’Iran, paese storicamente sanzionato dagli Stati Uniti, che ha nella Cina uno dei pochi grandi mercati rimasti per il suo greggio. Per Teheran l’ingresso del petrolio russo nel mercato “proibito” è un danno enorme. L’Iran era già costretto a vendere il suo petrolio a prezzi scontati, ma adesso deve applicare uno sconto ulteriore per competere con il greggio russo Ural.

