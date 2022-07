L'accordo con la Nuova Zelanda riafferma il soft power globale dell'Ue

Bruxelles. Ursula von der Leyen e Jacinda Ardern ieri hanno annunciato la conclusione di uno “storico” accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. E’ storico sul piano commerciale perché, malgrado la distanza che le separa, Ue e Nuova Zelanda cancelleranno tutti i dazi sui prodotti industriali dal primo giorno di entrata in vigore dell’accordo. E’ storico sul piano geopolitico perché, con la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina e l’amicizia senza limiti tra Cina e Russia, segna la volontà delle democrazie di integrarsi sempre di più, anche quando ci sono interessi sensibili in gioco. E’ storico sul piano strategico perché, dopo un lungo periodo di torpore e polemiche interne sulla liberalizzazione degli scambi globali, l’Ue rilancia la sua strategia di utilizzare gli accordi di libero scambio come strumento per estendere la sua influenza e affermare il suo soft power. “Questo accordo arriva al momento giusto”, ha detto von der Leyen: “Il mondo ha bisogno di chiari segnali che le democrazie come le nostre producono risultati per i cittadini”, nel momento in cui “i valori che condividiamo sono sfidati in tutto il mondo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE