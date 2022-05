Sconfiggere la Russia, contenere la Cina

Nonostante la guerra della Russia all’Ucraina, la priorità dell’Amministrazione americana resta la Cina e il suo contenimento. Per la prima volta da quando si è insediato alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden arriva oggi in Asia orientale, nei due paesi tradizionalmente alleati – Corea del sud e Giappone. Ed è a Tokyo, all’inizio della prossima settimana, che svelerà i dettagli del chiacchieratissimo Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), un progetto di investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali che permetta di aumentare la presenza americana nel Pacifico. Non sarà un semplice accordo di libero scambio, ha detto la rappresentante per il Commercio americano Katherine Tai, ma un pacchetto di misure agevolate che consenta ai paesi che ne vorranno far parte di avere corsie preferenziali su economia digitale, catene di approvvigionamento, decarbonizzazione e infrastrutture. Anche se non ufficialmente, quello americano è un progetto concorrente alla Via della Seta cinese, che viene presentato in un momento in cui la Cina si trova in estrema difficoltà economica anche per le chiusure conseguenti alla politica Zero Covid.

