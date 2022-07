La pretesa di avere lo stesso diritto degli ucraini a votare sulla guerra

Odessa, dal nostro inviato. “Una nuova ‘disputa tra storici’ (Historikerstreit) sull’Olocausto sta scuotendo la Germania. La prima si era svolta oltre trentacinque anni fa, durante la Guerra fredda. Contro lo storico neoconservatore Ernst Nolte, che deplorava il fatto che la Germania rimanesse prigioniera di ‘un passato che non passa’, Jürgen Habermas voleva fare della memoria dell’Olocausto un pilastro della coscienza storica tedesca”. Come sempre, vale la pena di leggere Enzo Traverso, “Olocausto e memorie anticoloniali” (jacobinitalia, 11 giugno). Il nazismo aveva tre obiettivi non dissociabili: anticomunismo, colonialismo, antisemitismo. Il secondo è il più rimosso: “Dopo la perdita delle colonie africane sancita dal trattato di Versailles, Hitler localizzava il lebensraum tedesco nell’Europa orientale, un mondo slavo organizzato come uno stato comunista... Per l’ideologia nazista, l’Urss riuniva due forme di alterità che avevano plasmato la storia occidentale per due secoli: l’ebreo e il suddito coloniale”.

