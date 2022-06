L'enigma Scholz sulla guerra in Ucraina

Quando entrambe le parti hanno ragione, i toni si alzano e i contenuti rischiano di passare in secondo piano. E’ successo ieri al Bundestag durante un dibattito in seduta plenaria, una vetrina usata sia dal governo sia dall’opposizione per far vedere ai tedeschi “chi ha ragione”. A sorpresa, il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz ha esordito annunciando la decisione di fornire a Kyiv “il più moderno sistema di contraerea a disposizione della Germania: l’Iris-T”, che, parole sue, fornirà protezione a una grande città dell’Ucraina. E poi ancora l’imminente consegna di un nuovo sistema antiradar. Decisioni che non hanno per nulla impressionato il capo dell’opposizione, il cristianodemocratico Friedrich Merz, secondo cui il cancelliere parla tanto “ma negli ultimi tre mesi non ha preso alcuna decisione concreta”. La verità sta nel mezzo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE