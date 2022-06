I rifugiati ucraini in Russia sono (altre) armi del regime. Le carceri piene e le prove da fabbricare

Le carceri russe sono sovraffollate, non è un problema nuovo, ma nelle ultime settimane sembra più grave del solito. Il quotidiano russo Kommersant, che cerca di rimanere in equilibrio tra la serietà e la censura con successo, ha cercato di analizzare il problema e parlando con alcune associazioni per i diritti umani ha scoperto che potrebbe essere correlato alla guerra in Ucraina: gli ucraini fatti prigionieri vengono sistemati nelle carceri russe. I penitenziari di Mosca hanno il 29 per cento dei detenuti in più rispetto alla loro capacità, evidentemente, hanno detto gli esperti intervistati, alcune strutture carcerarie russe sono state svuotate per fare spazio ai prigionieri ucraini e i detenuti russi sono stati spostati in altri penitenziari creando sovraffollamento.

