Su sanzioni, armi e adesione di Kyiv all'Ue c'è una zavorra franco-tedesca (lo dice pure Draghi)

Berlino contro il price cap, ma anche contro lo status di candidato per l'Ucraina, e Parigi la segue. Ora in Europa sono in molti a chiedere "una pausa" dopo l'ultimo pacchetto di misure contro la Russia di Putin

Bruxelles. Con l’embargo graduale e parziale sul petrolio l’Unione europea ha raggiunto un limite di quello che è in grado di fare in termini di sanzioni contro la Russia. Nonostante la richiesta di alcuni stati membri dell’est di iniziare a preparare un settimo pacchetto di sanzioni, magari per andare verso un embargo dell’Ue sul gas, le lunghe e difficili trattative per approvare il sesto pacchetto e le numerose deroghe per non arrecare troppi danni ad alcuni stati membri consigliano una “pausa”, come ha detto il premier belga, Alexander De Croo. Così, nelle prossime quattro settimane, la battaglia interna all’Ue si sposta su un terreno diverso dalle sanzioni: la concessione dello status di paese candidato all’Ucraina. Mario Draghi ieri è stato candido su quali sono le condizioni di partenza: l’Italia è a favore, la Commissione pure, ma Germania e Francia sono contrarie. Una decisione favorevole al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno è improbabile.