Nell'est tedesco ostile a Scholz c'è un grosso freno all'isolamento russo

Berlino. Un “summit energetico per l’est” con lo scopo non esplicito ma evidente di mettersi in mezzo all’azione del governo federale tedesco: se Berlino cerca di rendere la Germania indipendente dagli idrocarburi russi in tempi stretti, in Germania dell’est qualcuno rema contro. Un’iniziativa, quella celebrata ieri nella capitale tedesca, che si potrebbe immaginare targata AfD con lo sponsor esterno di Viktor Orbàn. Al contrario, il promotore del convegno è Michael Kretschmer, Ministerpräsident della Sassonia e uomo della Cdu con in tasca la tessera del partito dal 1989 quando a Berlino crollava il Muro e Kretschmer compiva 14 anni.

