Come l'Ue può uscire dall'impasse sull'energia

Scholz è un Orbán meno rumoroso e la Commissione lo asseconda. Gas in rubli, veti ungheresi, freni tedeschi e proposte italiane

Bruxelles. Al pasticcio sull’embargo del petrolio provocato dal veto dell’Ungheria di Viktor Orbán sul sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione europea, ieri si è aggiunto il pasticcio sul pagamento delle forniture di gas dalla Russia. La Commissione di Ursula von der Leyen per l’ennesima volta ha ribadito che effettuare i pagamenti sulla base del decreto firmato da Vladimir Putin il 31 marzo scorso – attraverso un meccanismo che prevede due conti, uno in valuta e l’altro in rubli, presso Gazprombank – costituisce una violazione delle sanzioni imposte dall’Ue.