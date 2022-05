Putin? Non è follia. È ideologia

Le dichiarazioni dei giorni scorsi che provengono dalle amministrazioni dei territori ucraini occupati, nominate dai comandi dell’esercito russo, sembrano confermare logiche simili ad altri momenti storici, quando le frontiere venivano spostate, in nome della nazione o dell’irredentismo, a costo di sanguinose perdite. Nell’era post-moderna, in cui è ambientata la retrotopia putiniana, nel caso della guerra in Ucraina, sembrerebbe che una regione valga un’altra, come in una edizione ben più tragica del Risiko o del Monopoli. E’ il caso della regione di Cherson, mai nominata nelle rivendicazioni di Vladimir Putin e nemmeno del nazionalismo russo più radicale, ma che da quando è stata occupata dai russi è soggetta a un processo accelerato che dovrebbe portarla a essere parte della Federazione Russa. Infatti, nella regione è stata introdotta la circolazione del rublo, e Kirill Stremousov, un passato recente da attivista filo-russo in ambienti complottisti dallo scarso peso elettorale (alle elezioni del 2019 da candidato indipendente ha ottenuto l’1,74 per cento dei voti) e un presente da vice “governatore”, ha reso noto nei giorni scorsi che il futuro di Cherson è all’interno dei confini russi.

