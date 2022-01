La deriva dell'AfD non è più a destra, è totalitaria. Meuthen si dimette

Berlino. Al congresso del partito sovranista tedesco Alternative für Deutschland lo scorso aprile Jörg Meuthen aveva faticato non poco a imporsi quale presidente. Oggi Meuthen ha lasciato l’incarico e tagliato i ponti. In televisione ha annunciato le sue dimissioni da presidente ma anche l’uscita da AfD. “C’è un gran numero di ragioni per questa mia decisione che è maturata con lentezza” ha spiegato alle telecamere di Ard. La principale però sarebbe la continua deriva della formazione verso una destra non solo nazionalista ed antieuropea – “Il cuore del partito oggi batte molto a destra e batte molto forte" – ma anche apertamente antidemocratica: “Vedo molti echi totalitari”, ha detto Meuthen. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la gestione della pandemia da coronavirus: in questi giorni il Bundestag discute se in Germania serva l’obbligo vaccinale e, se sì, per quali categorie professionali o di età. AfD ha respinto ogni proposta, ribadendo la propria contrarietà anche a ogni misura restrittiva. Ma Meuthen non giustifica più gli atteggiamenti irrazionali del suo ex partito che, soprattutto in materia di coronavirus, accusa di aver sviluppato “qualcosa di simile a un culto”.

