Il freno tedesco. Tutte le esitazioni di Scholz prima di inviare armi a Kyiv

Berlino. La guerra in Ucraina infuria da due mesi e la Germania fatica a trovare la bussola: condanna unanime dell’aggressione russa, solidarietà politica e aiuti militari, pochi e soprattutto non quelli sollecitati: le armi pesanti. Almeno finora. Piuttosto Berlino preferisce staccare assegni con cui Kyiv potrà comprarsi le armi desiderate. Il cancelliere Olaf Scholz è alle prese con una crisi di credibilità e di fiducia, in Parlamento e nella stessa coalizione, a nemmeno cinque mesi dal suo giuramento. In teoria esiste una maggioranza al Bundestag per far cadere il governo con i voti dell’opposizione Cdu-Csu e di qualche franco tiratore dalle file della coalizione semaforo fra socialdemocratici, verdi e liberali, e questo spiega la svolta sulle armi pesanti arrivata dal vertice Nato sulla Difesa a Ramstein. Le bordate vengono anche dagli alleati: il verde Anton Hofreiter ha accusato Scholz di tergiversare e paragonato il suo stile a quello della Merkel: “Sono molto simili, questo è il problema”. Michael Roth, della Spd come Scholz, capo della commissione Esteri, lo ha contraddetto dicendosi invece favorevole a fornire armi pesanti. E la liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente della commissione Difesa, ha evocato le dimissioni: se Scholz resta della linea che “dobbiamo guidare non solo in economia ma anche militarmente, a chi non vuole accettare questo ruolo dico: allora siete probabilmente nel posto sbagliato al momento sbagliato”.



Il motto recitato da Scholz come un mantra per rettificare l’immagine di slalomista imperscrutabile – “Chi reclama da me il comando, lo avrà” – è alle ortiche. Al suo posto un altro vocabolario viene sillabato da media, opposizione e membri del suo governo. Herumlavieren, Zaudern, Zögern, variazioni sullo stesso tema che stanno all’opposto del comando: barcamenarsi, esitare, indugiare. Per lui è stato coniato un nuovo concetto semantico: il verbo “Scholzeln”, neologismo che declina l’idea di cerchiobottismo. E’ parente di quello creato per Angela Merkel, che pure era specialista nel tenersi sul vago sui temi scivolosi: “Merkeln”, cioè dire e non dire, lasciare fumosa l’interpretazione. Solo che l’èra della ex cancelliera Cdu è durata 16 anni. Per Scholz siamo all’inizio.

