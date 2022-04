Schröder non va difeso (e dopo i massacri di Bucha sarebbe infame farlo), ma capito

Le cose dette da Gerhard Schröder al New York Times suonano scandalose, sopra tutto in Germania, e avviano una crisi comprensibile della coscienza tedesca e della politica tedesca. Ma bisogna stare attenti: negare Bucha o la responsabilità di Putin nei massacri è più che odioso, è un errore storico e un’ingenuità ideologica e politica, un atto di faziosità imperdonabile, che dipende da un’amicizia personale stretta negli anni con il capo russo, dalla condivisione familiare, dall’aspirazione a influenzarne le scelte, immagino. Censurata questa vergogna, perché il pudore e l’amicizia dovrebbero esitare per lo meno di fronte alla linea rossa di una guerra sanguinosa e immotivata, c’è il resto.

