L'Spd si è svegliata su Schröder

La leader della Spd in Germania, Saskia Esken, ieri ha chiesto a Gerhard Schröder di lasciare il partito, dopo che in un’intervista al New York Times l’ex cancelliere ha confermato di non avere l’intenzione di dimettersi dalla presidenza di Rosneft e Nord Stream malgrado la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Lasciare i due colossi dell’energia russi “sarebbe stato necessario per salvare la sua reputazione di ex cancelliere”, ha detto Esken alla Deutschlandradio: “Purtroppo non ha seguito questo consiglio”. A Esken è stato chiesto se Schröder debba rinunciare alla sua iscrizione alla Spd. “Dovrebbe”, è stata la risposta. Secondo Esken, “Schröder ha agito per diversi anni come uomo d’affari e dobbiamo smettere di considerarlo come un vecchio statista, un ex cancelliere. Ha guadagnato soldi con il lavoro per le imprese di stato russe e la sua difesa di Vladimir Putin dall’accusa di crimini di guerra è assolutamente assurda”.

