Il germanista Bolaffi ci dice che ora Scholz deve rimettere in discussione il modello tedesco

“La Germania è sotto choc”, dice Angelo Bolaffi, tra i più autorevoli germanisti italiani. E mettendo in fila i fatti non si può dargli torto. All’indomani dell’invasione dell’Ucraina Berlino ha annunciato una svolta radicale in una politica estera che ha sempre avuto un occhio di riguardo per Mosca; poi si è fermata. Il cancelliere Olaf Scholz tentenna su tutto: sanzioni, armi a Kyiv, import di gas russo. Il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, il capo della maggiore potenza europea, che voleva andare in visita nella capitale ucraina, è stato “dichiarato persona non gradita”. Uno schiaffo clamoroso. Tutto ciò mentre i media alzano il velo sull’intreccio politico affaristico tra un pezzo dell’Spd e la Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE