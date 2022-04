La Germania di Scholz paralizzata di fronte a Putin. Il punto debole di Berlino

Secondo Anders Östlund, ricercatore del Center for European Policy Analysis, “quello che sta succedendo è che non opponendosi attivamente al Cremlino, se non a parole, il governo tedesco sta effettivamente sostenendo la Russia”

Bruxelles. Gli esperti europei di politica estera ribollono di rabbia di fronte all’immobilismo del cancelliere Olaf Scholz sulla risposta tedesca alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Martedì, dopo la videoconferenza con gli alleati convocata dal presidente Joe Biden per coordinarsi sull’offensiva nel Donbas, Scholz è sceso nella sala stampa della cancelleria per dimostrare che le critiche sulla sua reticenza a sostenere l’Ucraina erano infondate. Dopo quindici minuti, i dubbi su Scholz si sono rafforzati e le critiche sono raddoppiate. Al di là delle frasi di rito sui crimini di guerra di Putin, Scholz ha confermato le sue linee rosse sulle sanzioni contro gas e petrolio e sulla fornitura di armi pesanti. Quando gli è stato chiesto se sbloccherà la consegna di carri armati Leopard, ha risposto che era meglio fornire materiale “utilizzabile immediatamente” (armi sovietiche dei paesi dell’est, meno avanzate di quelle Nato). Poi ha invitato i giornalisti a “guardare al resto del mondo e rendersi conto che quelli che sono in una situazione paragonabile a quella della Germania, fanno come noi”. I giornalisti hanno guardato al resto del mondo e il governo Scholz appare isolato. L’Estonia ha speso praticamente il doppio della Germania in armi per l’Ucraina. I Paesi Bassi stanno inviando blindati, il Belgio artiglieria e la Norvegia un centinaio di missili.