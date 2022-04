A Berlino è sempre Ostpolitik

Sulla reazione europea alla guerra in Ucraina pesa sempre di più lo smarrimento della Germania. E non è solo questione del non gradimento di Kyiv alla visita del presidente Frank-Walter Steinmeier, accusato (come Angela Merkel) di legami passati con il Cremlino. Lo Spiegel, il più autorevole settimanale tedesco, scrive che si è inceppata l’“inversione a U” nelle spese militari, 100 miliardi per superare il 2 per cento del pil annunciati dal cancelliere Olaf Scholz subito dopo l’aggressione di Vladimir Putin. “Sembrava che la Germania avesse finalmente deciso di accettare un ruolo da protagonista nella politica della sicurezza europea. Sei settimane dopo quell’entusiasmo è del tutto evaporato”. Scholz si è opposto nel Consiglio europeo alla riduzione delle forniture di petrolio e gas dalla Russia. Poi ha di fatto sospeso l’invio di un centinaio di carri armati all’Ucraina ordinato dalla ministra degli Esteri Annalena Baerbock. I funzionari tedeschi a Bruxelles frenano sulla concessione all’Ucraina dello status di candidato a entrare nell’Unione europea, pur solennizzata dalla consegna da parte di Ursula von der Leyen a Volodymyr Zelensky del modulo di adesione.

