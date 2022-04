Le giravolte di Herr Scholz, che sul riarmo tedesco ci pensa, ci ripensa e ancora non sa

La Cancelleria è restia sull'aumento delle spese per la difesa e rema contro l'embargo sugli idrocarburi. Per il vicecancelliere Habeck (verdi) bisogna aiutare l'Ucraina ma senza esporsi troppo

Berlino. Il 27 febbraio scorso il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, aveva promesso che avrebbe aggiunto al bilancio federale un fondo per la difesa pari a 100 miliardi di euro, impegnandosi anche a rispettare il contributo dovuto da ogni paese alleato della Nato, il 2 per cento del pil. Dopo le critiche iniziali, ha anche rotto il tabù dell’invio di armi all’Ucraina, consegnando materiale bellico. Eppure il cancelliere tedesco sembra aver avuto dei ripensamenti. La Germania ha cambiato idea più volte, e dopo aver annunciato e ritrattato la questione del riarmo, venerdì scorso fonti vicine al governo tedesco hanno di nuovo raccontato a diversi media che Olaf Scholz intende spendere altri 2 miliardi di euro in nuove attrezzature militari, principalmente per aiutare l’Ucraina.