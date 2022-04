La discontinuità di Scholz su aiuti militari e politica energetica

Chi si aspettava una svolta è rimasto deluso: nel question time di mercoledì al Bundestag il cancelliere socialdemocratico, Olaf Scholz, non ha annunciato alcun cambio di passo nella politica tedesca nei confronti di Kyiv o di Mosca. Perché quel cambio di passo, ha rivendicato Scholz, c’è già stato: “Noi abbiamo rotto con una lunga tradizione del passato, noi stiamo consegnando le armi, e lo facciamo d’accordo con i nostri partner della Nato”. Ai deputati, il cancelliere ha poi ricordato che tutto quello che la Germania sta facendo in queste settimane, dall’invio di aiuti militari alla nuova politica energetica, ha un obiettivo: “Che la Russia non vinca la guerra”. Una litote per auspicare al contrario che Mosca perda ma, come ricordato dallo stesso cancelliere, “non dobbiamo diventare una parte in guerra”.

