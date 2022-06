Biden manda altri missili a Kyiv e spazza via le voci sulle fratture dell'occidente

Joe Biden ha infine deciso di inviare in Ucraina il sistema missilistico avanzato di medio-lungo raggio che il governo di Volodymyr Zelensky chiede da tempo perché lo ritiene indispensabile per contenere l’avanzata russa nell’est del paese. L’Amministrazione americana era sembrata scettica sull’invio di questa tipologia di armi (che ha una gittata di ottanta chilometri) e questa cautela era risuonata scandalosa a Kyiv: non vi fidate più di noi? Il problema è appunto che con un raggio d’azione così ampio, i missili possano cadere in territorio russo e questo è, per ovvie ragioni, da evitare. Molti esperti si sono messi ad analizzare le possibilità di errore, le probabilità che l’incidente possa accadere, ma si sapeva che il presidente americano doveva prendere una decisione più politica che militare, cioè fidarsi delle rassicurazioni ucraine sul fatto che non colpiranno il territorio russo. Il rischio evidentemente non è zero, ma infine Biden si è fidato, almeno per quel che riguarda le munizioni a medio raggio (quelle a lungo raggio non sono state fornite). Si è fidato anche perché l’avanzata russa sul terreno è sempre più concreta: lenta, ma c’è e rischia di ribaltare le sorti della guerra.

