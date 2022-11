Il capo della Chiesa ucraina dona al Papa la scheggia di una mina russa: "È una guerra coloniale"

L'ambasciatore di Kyiv presso la Santa Sede critico con Francesco: "Per comprendere ‘l’umanesimo’, in cui crede il Papa, sarebbe sufficiente vedere come stanno ‘godendo’ di questo ‘umanesimo’ 4,5 milioni di ucraini"

Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, l’arcivescovo maggiore di Kyiv, Sviatoslav Shevchuk, ha lasciato il paese. Questa mattina è stato ricevuto in udienza dal Papa, al quale ha donato il frammento di una mina russa che ha distrutto la facciata dell’edificio della chiesa greco-cattolica ucraina a Irpin’, lo scorso marzo. Francesco ha rinnovato la sua vicinanza al “martoriato popolo ucraino”, ribadendo ancora una volta l’impegno della Santa Sede per la cessazione delle ostilità e per una pace giusta. Il Pontefice ha anche incoraggiato tutta la Chiesa ucraina a “un servizio evangelico di prossimità al popolo sofferente, oppresso dalla paura e dalla violenza bellica”. Dal canto suo, Shevchuk ha detto che “la guerra in Ucraina è una guerra coloniale e le proposte che vengono dalla Russia sono proposte di pacificazione coloniale”. Proposte che, ha aggiunto, “implicano la negazione dell’esistenza del popolo ucraino, della sua storia, cultura e anche della Chiesa. E’ la negazione dello stesso diritto all’esistenza dello stato ucraino, riconosciuto dalla comunità internazionale con la sua sovranità e integrità territoriale. Su queste premesse, le proposte della Russia mancano di un soggetto di dialogo”. L’arcivescovo maggiore – che ha raccontato al Papa quanto visto visitando i territori più colpiti dalle ostilità – ha ringraziato Francesco per ciò che è stato fatto per fermare la guerra e mediare la pace, liberare ostaggi e prigionieri, organizzare la solidarietà universale della Chiesa cattolica a favore del popolo ucraino sofferente.