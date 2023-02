La battaglia che salvò Kyiv

Hostomel, dalla nostra inviata. Un anno di storia in tonnellate di rottami: camion Kamaz con il muso schiacciato, ali di elicotteri Kh-52, cingoli, un tronco di betulla che nessuno ha idea del perché i soldati russi abbiano avuto l’idea, o la necessità, di portarsi da Mosca. I lavoratori dell’aeroporto Antonov 2 di Hostomel non si aspettavano di ritrovarsi al centro della battaglia per la sopravvivenza di Kyiv. Avevano ricevuto informazioni di un attacco imminente e l’ordine era di spostare i preziosi aerei, soprattutto il grandissimo An-225 Mriya: l’aereo da trasporto più grande del mondo, sventrato giorni dopo dai colpi russi. Il 23 febbraio erano stati testati i motori, per il giorno seguente si attendevano i documenti per spostarlo dalle parti di Lipsia, in Germania. Il tempo c’era, i funzionari di Antonov 2 ne erano convinti e lo sono rimasti fino alla mattina del 24, quando il capo del centro di controllo, Volodymyr Smus, ha ricevuto una telefonata alle cinque del mattino. Era un collega che lo informava che l’aeroporto di Boryspil era stato attaccato. “Ho capito lì che sarebbe accaduto anche a noi, sono andato a lavoro, dovevamo spostare gli aerei, temevamo dei danni, non certo la cattura dell’aeroporto”, dice al Foglio.

