Vladimir Putin, il torturatore

La regola di Izolyatsia, un campo di concentramento e di torture nel Donbas gestito dai russi, prevede che “quando si apre la porta, ognuno debba alzarsi, infilarsi una borsa o un sacchetto in testa, mettere le mani dietro la schiena, piegarsi verso il muro e rimanere così, fino a che la porta si richiude – dice Stanislav Aseyev, giornalista e scrittore ucraino – Il rumore dell’apertura delle porte genera un riflesso condizionato, che obbliga prima di tutto ad alzarsi e a infilarsi in testa qualcosa, perché se non si ha il tempo di farlo, le botte sono certe. Nel seminterrato di Izolyatsia, avevamo alcune bottigliette di plastica con dentro l’acqua: una di queste era leggermente ripiegata verso l’interno ed era stata raddrizzata con la pressione dell’acqua. Maneggiandola, produceva un suono che era simile a quello dell’apertura della serratura metallica delle porte. Molti di noi, sentendo quel rumore, si sono alzati, si sono infilati in fretta il sacchetto in testa, hanno messo le mani dietro la schiena e si sono girati verso il muro. Era soltanto una bottiglietta di plastica”.

