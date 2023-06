L'ultimo Kennedy che sfida Biden e piace alla Silicon Valley

I boss del Big Tech hanno trovato un nuovo beniamino nel controverso nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti. Ecco perché si contendono il no vax isolazionista candidato alle primarie del Partito democratico con il 14 per cento dei voti

Nella settimana in cui il capo di Tesla (e Twitter) Elon Musk ha pubblicamente sfidato il capo di Meta, Mark Zuckerberg, a un incontro di boxe, non ci si aspettava un segnale di armonia provenire dai piani alti del settore Big Tech. Mentre la concorrenza imprenditoriale degrada in bisticci pubblici, sta invece prendendo forma un fronte politico sempre più compatto dalle parti della Silicon Valley. Alcuni dei nomi grossi e più influenti del campo digitale e tecnologico sembrano aver trovato un nuovo beniamino nel controverso candidato alle primarie del Partito democratico Robert F. Kennedy Jr., terzo figlio di Robert Kennedy (ucciso in un attentato nel 1968) e nipote di John Fitzgerald Kennedy, ex presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dallas nell’agosto di sessant’anni fa.