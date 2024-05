L'Ue rafforza i controlli sulle app e si allinea agli Stati Uniti sul ban a TikTok

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha detto che il divieto all'utilizzo dell'app cinese in Ue "non è escluso" mentre stringe la presa anche con Instagram e Facebook per la propaganda e disinformazione russa

Non solo negli Stati Uniti, anche in Europa il ban, il divieto, di TikTok “non è escluso”: così ha detto lunedì sera a Maastricht Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha detto di conoscere “esattamente il pericolo di TikTok” e che la Commissione “è stata la prima istituzione al mondo a vietare l’app sui nostri telefoni aziendali”. L’Ue, anche in vista delle elezioni europee che si terranno il prossimo giugno, sta rafforzando i controlli sulle aziende tecnologiche con sede in Cina – e non solo. Già la scorsa settimana l’app di proprietà cinese aveva sospeso la funzionalità TikTok Lite dopo che la Commissione aveva avviato un’indagine nell’ambito del Digital services act (Dsa) definendola una funzione che “può creare dipendenza”.