Cosa significa un potenziale ban di TikTok negli Stati Uniti

Ora che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato il disegno di legge già approvato dal Congresso americano sabato scorso, gli americani si chiedono: che ne sarà di TikTok? Il social non verrà ancora bannato, anzi, un eventuale ban dell’app non avverrà prima di molti mesi. Nello specifico nove mesi, 270 giorni: questo è il tempo che l’ultima versione del disegno di legge concede alla società madre di TikTok, ByteDance, per vendere la gestione della parte americana dell’app, con un periodo di estensione di altri 90 giorni nel caso in cui venissero compiuti “progressi significativi” nella vendita, dando a TikTok potenzialmente fino a un anno prima di essere vietata. Durante questi nove mesi quindi, l’app di TikTok continuerà a funzionare senza interruzioni negli Stati Uniti, e questo significa che il ban, se arriverà, arriverà per la mancata vendita di TikTok ben oltre le presidenziali di novembre. Solo in quel caso TikTok sarebbe vietato dagli app store statunitensi: è probabile che TikTok nel frattempo contesti la legge, e alcuni esperti legali affermano che un potenziale ban così come è formulato potrebbe violare i diritti del Primo emendamento degli americani mettendo fuori legge un’app che usano come libera espressione.

