L'influenza di Jeff Yass, che vuole salvare Tik Tok dai divieti di Washington

Nello scontro tra Washington e TikTok, Jeff Yass ha molto da perdere. Sessantotto anni, ex giocatore di poker professionista, grande amante delle scommesse (partì con le corse dei cavalli ma in un’intervista ha detto che scommette anche sulle partite dei suoi figli), Yass ha fondato molti anni fa una solida società di trading, il Susquehanna International Group, che oggi detiene circa il 15 per cento di ByteDance, la compagnia cinese proprietaria di TikTok, una quota che vale circa 40 miliardi di dollari. Secondo il Wall Street Journal, Yass ha anche una quota a titolo personale in ByteDance: il 7 per cento, 21 miliardi di dollari. Il Financial Times ha raccontato ieri che il primo investimento di Yass in ByteDance, un decennio fa, fu di 80 mila dollari, dopo che Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, gli aveva descritto l’idea di TikTok con dei disegnini su un tovagliolo di carta in un bar di Pechino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE