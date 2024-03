Il piano B di Biden è Biden. Cinque indicazioni importanti sulla campagna elettorale

Chi è Dark Brandon, l'alter ego dell'inquilino della Casa Bianca, nato per scherzo in rete e diventato ormai un simbolo

Joe Biden l’altra sera non è andato in Congresso a pronunciare il discorso sullo Stato dell’Unione. O meglio, non è andato il Biden che si era visto negli ultimi tempi: fragile, stanco, sempre pronto a fare gaffe. Al suo posto è invece comparso Dark Brandon, l’avatar di Biden nato per scherzo sulla rete e diventato ormai il simbolo della campagna elettorale del presidente: un Biden cattivo che sotto i Ray-Ban sfodera occhi al laser e compare come immagine ufficiale dei profili social del quartier generale di Biden-Harris 2024, incluso quello appena inaugurato su Tik Tok.