Un libro con cui Biden si è preparato al discorso sullo Stato dell'Unione e il video con i "presidenti"

“Come ho osservato in innumerevoli conflitti nel corso degli anni, i costi del blame game”, del dare la colpa all’altro, “sono enormi”, scrive William Ury, il fondatore del programma Negotiation all’Università di Harvard: “Intensifica inutilmente le dispute e ci impedisce di risolverle. Avvelena le relazioni e spreca tempo ed energia preziosi. E, cosa più insidiosa, mina il nostro potere”. E’ l’ultimo libro di Ury, “Possibile: How We Survive (and Thrive) in an Age of Conflict”, che Joe Biden aveva con sé a Camp David nel fine settimana scorso, durante il suo ritiro di preparazione al discorso sullo Stato dell’Unione di giovedì sera (notte italiana). Smussare gli spigoli del mondo in guerra e dell’America sfilacciata dall’ostilità tra democratici e repubblicani: questa è la missione di Biden sin dalla sua elezione nel 2020, e questo il metodo con cui ha preparato l’ultimo suo discorso al Congresso, prima delle elezioni di novembre. Che questo sia “Possible” è la convinzione, o forse la speranza, del presidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE