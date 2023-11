Ci mancava giusto che Osama bin Laden “aprisse gli occhi” su Hamas ai giovani di Tik Tok

La “lettera all’America” che Osama bin Laden scrisse nel 2002 ha “aperto gli occhi” a migliaia di utenti di TikTok che l’hanno condivisa, commentata, rilanciata, convincendosi che quel che l’occidente imperialista filoisraeliano chiama terrorismo in realtà non è altro che un moto di liberazione dall’oppressione, giustizia sociale a livello globale. Un’oppressione in particolare: quella di Israele contro il popolo palestinese. Ci sono tanti giovani su TikTok che dicono: andate a leggere la lettera all’America (dopo poco non c’è stato più bisogno di dire il nome dell’autore) e poi venite a dirmi cosa ne pensate, perché questa lettera ha cambiato la visione del mondo, ora sono “in crisi esistenziale” e non potrò mai più guardare il mio paese, cioè l’America, con gli stessi occhi – gli occhi di chi parla talvolta sono lucidi.

