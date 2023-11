Il piano di Hamas, che non molla gli ospedali

Il 7 ottobre, dopo la violenta incursione nel territorio di Israele, duecento terroristi di Hamas sono tornati a Gaza City e si sarebbero rintanati direttamente dentro all’ospedale di al Shifa, la struttura ospedaliera più importante della Striscia. Alcuni dei terroristi catturati dopo l’attacco contro i kibbutz del sud, la maggior parte provenienti dall’unità Nukhba, avevano raccontato che l’ospedale nascondeva uno dei centri operativi di Hamas. Era una conferma di informazioni che le forze israeliane avevano già raccolto e i soldati che avevano messo piede dentro a Gaza hanno convogliato le loro forze per raggiungere la struttura. Lungo la strada non hanno trovato una particolare resistenza da parte dei terroristi, quindi sono andati oltre, fino a circondare l’ospedale. Mettere dentro a una struttura medica armi e munizioni, nascondersi tra i civili – malati e rifugiati – per evitare di essere colpiti, usare i reparti come porta d’accesso per raggiungere i tunnel è un crimine di guerra, ma Hamas, che ha spesso usato questa pratica come altri gruppi di terroristi, sa che è il modo migliore per bloccare le operazioni di chi tenta di combatterlo. Israele ha chiesto di evacuare la struttura e non tutti i pazienti sono in condizioni di essere portati via, alcuni ospedali hanno smesso di funzionare, al Shifa per dei pazienti rappresenta l’unica salvezza. Ci saranno sempre dei civili che avranno bisogno di cure, che non potranno essere spostati, quindi sarà difficile creare le condizioni per permettere a tutti di abbandonare al Shifa, che in questo momento Hamas ha reso il punto centrale dell’operazione di Israele dentro Gaza. Le evidenze della presenza dei terroristi non vengono soltanto da Gerusalemme, sono state confermate anche dagli Stati Uniti.

