Le vite e le guerre dell'ospedale di al Shifa

La struttura di al Shifa oggi è molto più di un ospedale, perché al suo interno tanti palestinesi sono andati a rifugiarsi e ora vivono nelle tende. Al Shifa è un simbolo, nei suoi sotterranei ci sono le strutture di Hamas, secondo l’intelligence israeliana ci sono i tunnel che partono proprio da alcuni reparti come medicina interna o nefrologia. E’ l’ospedale più grande della Striscia, che ne conta trentacinque sul suo territorio, e a Gaza è stato spesso al centro di tutto, anche dei problemi morali che una nazione come Isarele deve affrontare quando è in guerra. Hamas invece non ha dubbi morali e già nel 2014 usava i sotterranei di al Shifa per torturare e uccidere i palestinesi accusati di collaborare con gli israeliani. Spesso i loro corpi venivano poi esposti per le strade, trainati da motociclette, diventavano il manifesto della ferocia del regime di Hamas: bastava un sospetto. L’ospedale è al centro dei combattimenti, e lo è stato spesso nelle guerra tra Israele e Hamas, perché l’organizzazione ha sempre disposto che la sua maggiore protezione fossero proprio i civili. Nel 2009, durante l’operazione Piombo fuso, i servizi segreti dello Shin Bet avevano accusato i terroristi di nascondersi dentro ad al Shifa. Nel luglio del 2014, durante l’operazione Margine di protezione, i miliziani lo scelsero di nuovo come nascondiglio confidando nel fatto che Israele non avrebbe colpito la struttura ospedaliera di Gaza City. Questa volta non sono soltanto terroristi senza nome a occupare i reparti di un ospedale in estrema difficoltà, ma nelle sue fondamenta potrebbe trovarsi l’uomo che ha progettato l’attacco del 7 ottobre, Yahya Sinwar, e dai tunnel che partono dai reparti si snoda la struttura logistica di Hamas con i razzi che ogni giorno vengono lanciati contro Israele.

