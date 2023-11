Tutto l'oro di Hamas. Per battere l'organizzazione bisogna bloccare i soldi che nutrono l'ideologia

Il palco è vuoto, c’è soltanto la riproduzione di una casa in mattoncini. Dei bambini in fila lentamente e con attenzione salgono le scale che portano alla scena, hanno in braccio dei fucili finti, sono in mimetica, si danno ordini senza parlare. Si fanno cenni, quello che apre la fila indica agli altri di muoversi. La mimetica è a misura di bambino, ma li ingombra, il fucile invece li sovrasta. Alcuni hanno uno zaino sullo spalle, enorme anche quello. Tutti hanno il volto coperto. L’avanzata si fa rapida e con un semplice cenno parte l’attacco alla casa in mattoncini, iniziano gli spari che danno il ritmo alla recita di una scuola di Gaza in cui i bambini rappresentano i miliziani di Hamas, la casa è israeliana e tutto ricorda il 7 ottobre. E’ un’abitazione piccola, che rammenta quelle dei kibbutz colpiti, i bambini che fanno irruzione sparando tirano fuori dei bambolotti che dovrebbero rappresentare dei cittadini israeliani. La gente sotto al palco applaude e, anche se queste immagini arrivano dal 2019, sono state viste e riviste, sono state condannate, sembrano la premonizione di quanto è accaduto un mese fa al confine tra Gaza e Israele. Tutto era nei piani, tanto che un gruppo di bambini lo metteva in scena. Oggi i soldati israeliani sono dentro a Gaza City, i loro carri armati sono sulla spiaggia della città principale della Striscia, e la forza militare di Hamas dentro Gaza finora si è dimostrata meno tenace e meno organizzata di quanto Gerusalemme temesse. E’ tutto appena iniziato, ma sembra chiaro che né Israele né i suoi alleati abbiano dubbi sul fatto che Hamas sarà sconfitto militarmente, neppure i civili sembrano credere nella tenuta dei terroristi e il fatto che in tanti siano stati disposti a spostarsi da nord a sud della Striscia lo dimostra. Sapersi proteggere da ogni tunnel, scovare ogni centimetro della Gaza sotterranea senza coinvolgere gli ostaggi sarà un compito difficile per Tsahal, ma c’è anche la consapevolezza che tutto questo è iniziato dopo il 7 ottobre per fare in modo che Hamas non minacci mai più la sicurezza dello stato ebraico e oltre allo sradicamento militare dei terroristi, bisognerà andare oltre: sradicare l’ideologia di Hamas. I bambini che mettono in scena l’attacco contro la casa israeliana sono un esempio di cosa abbia generato l’ideologia di Hamas e di quanto sia stato sbagliato dividere la parte militare del gruppo da quella politica e non controllare il denaro che per vent’anni è andato a quello che viene chiamato il sistema Dawa di Hamas. Dawa significa predicazione o chiamata ed è la rete civile di Hamas che sostiene il terrorismo, che incita, smuove, fa propaganda e appunto si occupa dell’educazione dei bambini, come quelli vestiti da miliziani. Uzi Shaya, ex agente del Mossad, ha seguito e studiato per gran parte della sua carriera questi finanziamenti. Definanziare il giro di affari è il primo modo per combattere il terrorismo e di impedirne il ritorno. Con Shaya il Foglio ha seguito alcune delle principali linee di finanziamento del gruppo ed è arrivato a una cifra importante: il budget annuale di Hamas è di circa due miliardi di dollari.

