Equivoci sinistri sulla guerra che si combatte a Gaza

Si sente dire che Netanyahu ha “favorito” Hamas, che l’occupazione della Cisgiordania è contro ogni prospettiva di pace, che i coloni sono un’orda di neocolonialisti. Le cose, in realtà, non stanno proprio così

Tra le cose illogiche che si sentono c’è questa. Netanyahu ha pagato e incoraggiato Hamas fino al 7 ottobre, ha “favorito” gli autori del pogrom. Detta così sembra la delineazione di una complicità morale, un crimine filoterrorista. Bisogna invece prendere atto del fatto che la dissuasione e la deterrenza verso Hamas a Gaza erano parte di una strategia il cui scopo era la sicurezza di Israele attraverso gli accordi di Abramo e, in genere, l’affermazione della logica del divide et impera applicata alle organizzazioni politiche e militari palestinesi. Una strategia che il 7 ottobre ha vanificato, che è fallita, ma che non fu un atto di complicità criminale. Netanyahu renderà conto politicamente di questo fallimento ma è assurdo imputargli una collusione con Hamas per aver cercato di proteggere la sicurezza del suo paese con metodi rivelatisi fallimentari, ai quali per decenni inutilmente si cercò di opporre un’alternativa nel dialogo diretto e conflittuale con le organizzazioni palestinesi.