Come vengono organizzate le evacuazioni ora che la battaglia attorno ad al Shifa è feroce

Benjamin Netanyahu dice e si contraddice. Pur di legarsi ancora di più ai suoi alleati di governo, va contro ai suoi alleati internazionali. Ha riunito i sindaci dei kibbutz colpiti dai terroristi di Hamas il 7 ottobre e ha detto che l’esercito israeliano continuerà a controllare la Striscia di Gaza anche dopo la guerra. Non aveva detto questo qualche ora prima a Fox News e non sono questi i piani a cui stanno lavorando gli Stati Uniti, che sono preoccupati per le vittime civili ma continuano a sostenere Israele, nonostante Netanyahu dia l’impressione di mettercela tutta pur di indispettire il suo alleato vitale. Il premier israeliano ha detto che non ci sarà nessuna forza internazionale a controllare Gaza e riguardo ad Abu Mazen, il leader di Fatah che governa screditato la Cisgiordania, non l’ha neppure menzionato. Eppure sono queste le proposte americane, complesse ma necessarie perché il vuoto di potere a Gaza è pericoloso: bisogna già pensare a riempirlo. Abu Mazen ha detto di essere pronto, la vede come la sua sopravvivenza politica.

