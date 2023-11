Di chi è la regia della visita di Zelensky in Israele

Era tutto pronto, mancava soltanto lui, Volodymyr Zelensky, per le strade di Israele. Il suo viaggio avrebbe potuto includere anche una visita per i posti del dolore, per i kibbutz al confine con Gaza in cui ancora si cercano i dispersi. Di posti del dolore, Zelensky, ne ha visti tanti nella sua Ucraina ed è stato il primo, all’indomani del 7 ottobre, a dire che i massacri che i suoi cittadini avevano subìto e quello a cui erano stati sottoposti gli israeliani era lo stesso: “Lo stesso male”. Il viaggio in Israele sarebbe quindi dovuto cadere a un mese esatto dalle violenze di Hamas, anche se il presidente ucraino aveva già tentato una visita ufficiale, ma era stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a parlare di problemi di sicurezza, quando in realtà stava ricevendo i leader di tutto il mondo. La cautela di Netanyahu, più che alla sicurezza, sembrava rispondere alla volontà di non fare un gesto sgradito alla Russia. Ma poi Vladimir Putin ha aperto le porte delle sue istituzioni ai terroristi di Hamas. Un membro del Likud, il partito di Netanyahu, ospite di Rt, ha detto a Mosca che Israele era disposto a fare di tutto per vederla perdere in Ucraina. Tutto si trasforma in fretta, più in fretta di quanto lo stesso primo ministro israeliano possa controllare e per gli Stati Uniti l’alleanza tra Kyiv e Gerusalemme è già un dato di fatto: è un fronte unico. Questo Zelensky lo aveva capito dall’inizio e il suo viaggio è saltato a causa delle troppe informazioni che erano trapelate attraverso la stampa, ma è stato rimandato e non cancellato. La visita ufficiale del presidente ucraino ha una regia ed è americana.

