Perché l'odio contro l'occidente ha trasformato Israele in un bersaglio

Una volta c’era, con molta ambiguità, una rivendicazione nazionale palestinese, oggi è in ballo l’esistenza di Israele come focolare nazionale di un popolo disperso e in via di annientamento. Le piazze del cuore non capiscono lo scontro di civiltà in atto.

Nessuno ha il monopolio del cuore. Lo disse Valéry Giscard d’Estaing a François Mitterrand, tanti anni fa, durante un confronto decisivo in campagna elettorale per l’Eliseo. E’ una frase degna di un moralista del Seicento, il secolo d’oro, classico, della sensibilità e della amara sottigliezza morale. E allora vediamo che cosa ci dicono, magari che cosa significano oggettivamente, le emozioni che abbiamo visto in parata a Londra, a Parigi, nei campus universitari americani, in tanti altri luoghi dell’occidente al tempo delle guerre parallele e, come dice Joshka Fischer, in una tremenda possibile vigilia di un nuovo 1914. L’Italia è viziata dal morbo talkatorio, da faziosità, opportunismo e isteria, ma per forza di cose, malgrado l’estrema povertà emozionale delle opinioni ideologizzate e politicizzate, va compresa nel novero dei luoghi da esaminare e discutere in cui pulsano i cuori che al monopolio pretendono di accedere.