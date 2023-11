I leader occidentali non capiscono la minaccia di Hamas. Intervista alla laburista israeliana Michaeli

Nel momento in cui è stata chiara la portata del massacro del sabato nero di Israele, quando le conseguenze dell’attacco senza precedenti di Hamas hanno iniziato a delinearsi, la leader laburista Merav Michaeli si è rivolta ai membri dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici. Li ha informati sulla situazione e sulla posizione dello stato ebraico, sollecitando i colleghi del Parlamento europeo a esercitare tutte le pressioni possibili per la liberazione degli ostaggi israeliani. “Si accorcerebbero anche i tempi della guerra”, sostiene il capo del partito HaAvoda. Era l’11 ottobre e l’incontro si concluse con applausi di solidarietà per Israele. Tre giorni dopo, il presidente dell’Internazionale socialista rilasciava una dichiarazione di ferma condanna “all’attacco terroristico di Hamas contro Israele e il crudele assassinio degli israeliani”, con la richiesta del rilascio immediato degli ostaggi israeliani a Gaza. Nella stessa lettera, il presidente spagnolo Pedro Sánchez ribadiva il diritto dello stato ebraico di difendersi “nel rispetto del diritto internazionale” e sottolineava con estrema preoccupazione “la tragedia umanitaria a cui stiamo assistendo a Gaza, l’attacco indiscriminato contro civili innocenti, il fatto che migliaia di persone fuggono dalle loro case in cerca di rifugio”. Una solidarietà estesa “ai nostri partiti fratelli in Israele e Palestina” e la richiesta del “riconoscimento dei due stati”, in una coesistenza “in pace e in sicurezza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE