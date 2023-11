L'isolamento di Israele inizia dall'America latina

Ieri il ministero degli Esteri della Giordania ha richiamato il suo ambasciatore in Israele e ha chiesto di comunicare al governo israeliano di non rimandare il proprio rappresentante ad Amman per protesta contro “la furiosa guerra israeliana contro la Striscia di Gaza”. La decisione del governo giordano – che ha firmato un accordo di pace con Israele nel 1994, secondo paese arabo a farlo dopo l’Egitto – è stata resa nota poco dopo l’inizio del viaggio di Derek Chollet, consigliere del Dipartimento di stato americano, in Israele e poi in Giordania e Turchia – una missione che serve probabilmente a preparare quella del segretario di stato Antony Blinken che venerdì sarà in Israele e poi, secondo il governo americano, “farà altre tappe nella regione”, probabilmente proprio ad Amman. Nella giornata di ieri, anche tre paesi dell’America latina hanno deciso di chiudere alla diplomazia israeliana: il governo della Bolivia ha annunciato di aver interrotto le relazioni con Israele “in segno di ripudio e condanna dell’aggressiva e sproporzionata offensiva militare israeliana in corso nella Striscia di Gaza”. Poco dopo anche il governo del Cile, guidato dal presidente Gabriel Boric, ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore in Israele, una presa di posizione condivisa anche dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. La Bolivia è il primo paese a interrompere ufficialmente le relazioni diplomatiche con Israele, che erano state riattivate soltanto tre anni fa durante il governo di destra di Jeanine Áñez, dopo undici anni di legami interrotti per decisione dell’ex presidente socialista Evo Morales.

