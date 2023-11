La pace si difende con la forza. Manifesto di una nuova stagione

Inutile girarvi attorno: la pace si difende con la forza. Il più importante documento politico di cui non avete ancora sentito parlare lo ha scritto su Foreign Affairs del 24 ottobre Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale di Joe Biden. E’ un documento cruciale, denso, che entra nella carne viva della politica estera americana e che con coraggio mette a fuoco alcuni tabù da affrontare per provare a lavorare a, così si dice, una nuova stagione di stabilità. Il documento di Sullivan non è accattivante come un fuorionda meloniano ma offre spunti interessanti per ragionare sul futuro dei conflitti in cui è coinvolto oggi l’occidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE