I trumpiani vogliono sfaldare la politica di Biden a favore di Israele e dell'Ucraina

Al nuovo speaker del Congresso americano, Mike Johnson, l’articolo di copertina della rivista Time sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky deve aver fatto un gran piacere: eletto la settimana scorsa dopo che molti altri candidati sono stati bocciati, Johnson, deputato conservatore della Louisiana, ha annunciato di voler introdurre questa settimana una proposta di legge per stanziare gli aiuti a Israele ma non all’Ucraina. Lo speaker non condivide la strategia del presidente Joe Biden, che ha chiesto al Congresso l’approvazione “urgente” di un pacchetto di aiuti di 105 miliardi di dollari per Israele e per l’Ucraina e per Gaza – tra cui: 14,9 miliardi di aiuti militari al governo israeliano; 61,4 miliardi di aiuti militari e finanziari all’Ucraina; 9 miliardi di aiuti umanitari per Israele, Gaza e l’Ucraina; i fondi restanti sono destinati al contenimento della Cina in particolare verso Taiwan e alla sicurezza dei confini americani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE