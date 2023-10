Che senso ha strappare le foto degli ostaggi di Hamas appese nelle nostre città? Risposte agghiaccianti

A Times Square giovedì sera è stato apparecchiato un lungo tavolo a ferro di cavallo con più di duecento posti vuoti. In centro c’è un tavolo più piccolo, il tavolo dei bambini con i piatti colorati e le posate più piccine, di fianco ci sono gli orsi di peluche con una benda sugli occhi. Anche la settimana scorsa, per il primo Shabbat dopo il massacro del 7 ottobre, erano stati apparecchiati in molte piazze e locali internazionali gli stessi tavoli per ricordare gli ostaggi presi da Hamas, e poi i passeggini vuoti, i posti a teatro vuoti, o tante paia di scarpe con un palloncino a forma di cuore attaccato alle stringhe e le candele e le luci. La scritta è sempre la stessa: portateli a casa. Il numero dei posti vuoti no, non è lo stesso: sono stati liberati quattro ostaggi, ma il numero complessivo è aumentato. Il riconoscimento dei corpi massacrati da Hamas nel sud di Israele è ancora in corso ed è per questo che varia questa mostruosa contabilità: i dispersi o sono morti o sono stati catturati. Molti volti abbiamo imparato a riconoscerli, appaiono sui volantini che vengono appesi in tante città e campus universitari, sui lampioni, sulle bacheche, sui muri. Ma spesso vengono strappati via oppure al posto della scritta rossa “rapito” sopra ai nomi, alla foto, alla richiesta di aiuto, viene messa la scritta: “Occupante”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE