Pausa umanitaria, no: cessate il fuoco. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si blocca

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si è bloccato di nuovo su una risoluzione per il conflitto in medio oriente: gli Stati Uniti hanno presentato una risoluzione in cui si ribadisce il diritto di Israele a difendersi e si chiede una pausa umanitaria per consentire agli aiuti di entrare a Gaza. Il testo è stato bocciato, Russia e Cina hanno messo il veto. La Russia ha presentato un’altra risoluzione in cui si chiede un cessate il fuoco completo, ma questo testo non ha ottenuto nemmeno il sostegno necessario per arrivare alla votazione. Il Consiglio di sicurezza s’è chiuso con un nulla di fatto: da ieri si discute nell’Assemblea generale – dove il voto non è vincolante – una risoluzione presentata dalla Giordania in cui si richiede il cessate il fuoco: sarà votata oggi.

